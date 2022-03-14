متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 14 مارس

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"زغوان: تسجيل حالتي وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا

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سجلت ولاية زغوان، اليوم الاثنين، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس "كورونا" بكل من الناظوروالزريبة ارتفع على إثرهما عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 472 حالة.وتلقت المصالح الصحية نهاية الأسبوع المنقضي 21 نتيجة إيجابية لتحاليل مخبرية وسريعة تثبت إصابة أصحابها بالفيروس، وذلك من جملة 57 عينة تم رفعها للغرض، ليبلغ إجمالي الإصابات منذ بداية انتشار الوباء 12 ألفا و877 منها 50 حالة نشيطة حاليا.وذكر مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بزغوان،نبيل الورفلي، لـ"وات"، أن أغلب مؤشرات الوباء في كافة مناطق الجهة سجلت تراجعا نسبيا مقارنة بالفترة السابقة، حيث تراجع عدد الإصابات عن كل 100 ألف ساكن من 72 إلى 53 حالة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 28 فيفري و13 مارس 2022، كما تقلصت نسبة التحاليل الإيجابية إلى ما دون الـ 30 بالمائة، وعدد المقيمين بوحدات الكوفيد من 9 في الأسبوع الماضي إلى 3 حاليا.