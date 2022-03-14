هبوب ريّاح قويّة الإثنين قرب السواحل وعلى المرتفعات وبالجنوب

. ..

. .

تهب الرّياح من القطاع الشرقي قويّة، الإثنين، سواء قرب السواحل أو المرتفعات أو بالجنوب مع دواوير رملية بالجنوب الغربي وتكون معتدلة ببقيّة المناطق. ويكون البحر شديد الاضطراب على كافة المجالات البحرية ومحليا هائج بالشمال.وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى منها بين 20 و 24 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات وبين 20 و26 درجة بالجنوب وتصل إلى 28 درجة بالجنوب الغربي. سماء قليلة السحب فمغيّمة جزئيا على كامل البلاد.