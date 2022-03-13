الرابطة الثانية - المرحلة الاولى - الحصاد

. ..

. .

- الفرق المتاهلة لل"بلاي أوف" (8)الملعب التونسي والقلعة الرياضية ومستقبل قابس وقوافل قفصة والنادي القربي وأولمبيك سيدي بوزيد والشبيبة القيروانية وجمعية جربةمكارم المهدية وسكك الحديد الصفاقسي والنجم الرادسي وكوكب منزل النورمرجان طبرقة وأولمبيك مدنين ومستقبل المحمدية والأولمبي للنقلهلال مساكن ومستقبل وادي الليل والملعب القابسي وسبوتينغ بن عروس والنادي البنبلي والملعب الصفاقسي وجندوبة الرياضية والأمل الرياضي بجربة