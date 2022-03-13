الرابطة الثانية - المرحلة الاولى - الحصاد

اختتمت اليوم المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. وكشفت الجولة العاشرة الاخيرة للمرحلة الاولى التي جرت يومي السبت والاحد عن الفرق الصاعدة الى مرحلة الصعود والفرق التي ستخوض دورة الباراج وكذلك الاندية النازلة الى الرابطة الثالثة وتلك التي انهت موسمها وهي غير معنية باي رهان بعد ان حافظت على موقعها في الرابطة الثانية
وفي ما يلي حصاد المرحلة الاولى.
- الفرق المتاهلة لل"بلاي أوف" (8)
الملعب التونسي والقلعة الرياضية ومستقبل قابس وقوافل قفصة والنادي القربي وأولمبيك سيدي بوزيد والشبيبة القيروانية وجمعية جربة
- الفرق التي ستلعب الباراج لتفادي النزول للرابط الثالثة (4):
مكارم المهدية وسكك الحديد الصفاقسي والنجم الرادسي وكوكب منزل النور
- الفرق المغادرة للرابط الثانية (4)
مرجان طبرقة وأولمبيك مدنين ومستقبل المحمدية والأولمبي للنقل
- الفرق التي ضمنت تواجدها في الرابطة الثانية الموسم القادم (8):
هلال مساكن ومستقبل وادي الليل والملعب القابسي وسبوتينغ بن عروس والنادي البنبلي والملعب الصفاقسي وجندوبة الرياضية والأمل الرياضي بجربة
وفي ما يلي حصاد المرحلة الاولى.
- الفرق المتاهلة لل"بلاي أوف" (8)
الملعب التونسي والقلعة الرياضية ومستقبل قابس وقوافل قفصة والنادي القربي وأولمبيك سيدي بوزيد والشبيبة القيروانية وجمعية جربة
- الفرق التي ستلعب الباراج لتفادي النزول للرابط الثالثة (4):
مكارم المهدية وسكك الحديد الصفاقسي والنجم الرادسي وكوكب منزل النور
- الفرق المغادرة للرابط الثانية (4)
مرجان طبرقة وأولمبيك مدنين ومستقبل المحمدية والأولمبي للنقل
- الفرق التي ضمنت تواجدها في الرابطة الثانية الموسم القادم (8):
هلال مساكن ومستقبل وادي الليل والملعب القابسي وسبوتينغ بن عروس والنادي البنبلي والملعب الصفاقسي وجندوبة الرياضية والأمل الرياضي بجربة
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