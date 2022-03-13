دورة تونس المفتوحة للجيدو - 3 ميداليات ذهبية وفضيتان واربع برنزيات في اليوم الثاني

تحصل مصارعو ومصارعات الجيدو التونسي على 3 ميداليات ذهبية وفضيتين واربع برنزيات في اليوم الثاني للدورة الدولية المفتوحة للجيدو التي اختتمت اليوم بقاعة رادس .
وكان المنتخب التونسي للجيدو تحصل في اليوم الاول على ذهبيتنين وبرنزيتين في اليوم الاول
وفي ما يلي توزيع ميداليات المنتخب الوطني للجيدو في صنفي الذكور و السيدات خلال االيوم الثاني
صنف الذكور
-وزن اقل من 90 كلغ
عبد العزيز بن عمار ( ذهبية)
ياسين قريشي ( فضية)
بهاء الدين بجاوي ( برنزية)
- وزن اكثر من 100 كلغ
انيس بن خالد (برنزية)
-اقل من 100 كلغ
قصي بن غرس ( برنزية)
- صنف السيدات
- وزن اكثر من 78 كلغ
نهال شيخ روحه ( ذهبية)
سارة مزوغي ( فضية)
زينب طرودي ( برنزية)
- وزن اقل من 70 كلغ
نهال اندلسي ( ذهبية)
وكان المنتخب التونسي للجيدو تحصل في اليوم الاول على ذهبيتنين وبرنزيتين في اليوم الاول
وفي ما يلي توزيع ميداليات المنتخب الوطني للجيدو في صنفي الذكور و السيدات خلال االيوم الثاني
صنف الذكور
-وزن اقل من 90 كلغ
عبد العزيز بن عمار ( ذهبية)
ياسين قريشي ( فضية)
بهاء الدين بجاوي ( برنزية)
- وزن اكثر من 100 كلغ
انيس بن خالد (برنزية)
-اقل من 100 كلغ
قصي بن غرس ( برنزية)
- صنف السيدات
- وزن اكثر من 78 كلغ
نهال شيخ روحه ( ذهبية)
سارة مزوغي ( فضية)
زينب طرودي ( برنزية)
- وزن اقل من 70 كلغ
نهال اندلسي ( ذهبية)
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