دورة تونس المفتوحة للجيدو - 3 ميداليات ذهبية وفضيتان واربع برنزيات في اليوم الثاني


Publié le Dimanche 13 Mars 2022 - 21:45 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تحصل مصارعو ومصارعات الجيدو التونسي على 3 ميداليات ذهبية وفضيتين واربع برنزيات في اليوم الثاني للدورة الدولية المفتوحة للجيدو التي اختتمت اليوم بقاعة رادس .
وكان المنتخب التونسي للجيدو تحصل في اليوم الاول على ذهبيتنين وبرنزيتين في اليوم الاول
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وفي ما يلي توزيع ميداليات المنتخب الوطني للجيدو في صنفي الذكور و السيدات خلال االيوم الثاني

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صنف الذكور
-وزن اقل من 90 كلغ
عبد العزيز بن عمار ( ذهبية)
ياسين قريشي ( فضية)
بهاء الدين بجاوي ( برنزية)

- وزن اكثر من 100 كلغ
انيس بن خالد (برنزية)

-اقل من 100 كلغ
قصي بن غرس ( برنزية)

- صنف السيدات
- وزن اكثر من 78 كلغ
نهال شيخ روحه ( ذهبية)
سارة مزوغي ( فضية)
زينب طرودي ( برنزية)

- وزن اقل من 70 كلغ
نهال اندلسي ( ذهبية)


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