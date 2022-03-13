دورة تونس المفتوحة للجيدو - 3 ميداليات ذهبية وفضيتان واربع برنزيات في اليوم الثاني

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تحصل مصارعو ومصارعات الجيدو التونسي على 3 ميداليات ذهبية وفضيتين واربع برنزيات في اليوم الثاني للدورة الدولية المفتوحة للجيدو التي اختتمت اليوم بقاعة رادس .وكان المنتخب التونسي للجيدو تحصل في اليوم الاول على ذهبيتنين وبرنزيتين في اليوم الاولصنف الذكور-وزن اقل من 90 كلغعبد العزيز بن عمار ( ذهبية)ياسين قريشي ( فضية)بهاء الدين بجاوي ( برنزية)- وزن اكثر من 100 كلغانيس بن خالد (برنزية)-اقل من 100 كلغقصي بن غرس ( برنزية)- وزن اكثر من 78 كلغنهال شيخ روحه ( ذهبية)سارة مزوغي ( فضية)زينب طرودي ( برنزية)- وزن اقل من 70 كلغنهال اندلسي ( ذهبية)