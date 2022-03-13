بطولة الرابطة الاولى : مواعيد بقية مباريات المرحلة الاولى


Publié le Dimanche 13 Mars 2022 - 21:10 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة مساء اليوم الاحد عن بقية مواعيد مباريات البطولة في مرحلتها الاولى والتي ستدور على النحو الاتي :

...

- الأحد 3 أفريل 2022 : مباريات الجولة الخامسة إيابا .
- الأربعاء 6 أفريل 2022 : مباريات تدارك الجولة الخامسة إيابا .
- الأحد 10 أفريل 2022 : مباريات الجولة السادسة إيابا .
..

- الأربعاء 13 أفريل 2022 : الجولة السابعة إيابا .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242683



  3.56% (366888 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| | | | |
الأحد 13 مارس 2022 | 10 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:53 18:27 15:50 12:36 06:33 05:07
Babnet
15°
 Babnet21° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1020°-1219°-1318°-1319°-13
  • Avoirs en devises
    23515,5

  • (11 mars)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25937 DT        1$ =2,95696 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 mars)   943,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   