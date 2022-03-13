بطولة الرابطة الاولى : مواعيد بقية مباريات المرحلة الاولى

اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة مساء اليوم الاحد عن بقية مواعيد مباريات البطولة في مرحلتها الاولى والتي ستدور على النحو الاتي :
- الأحد 3 أفريل 2022 : مباريات الجولة الخامسة إيابا .
- الأربعاء 6 أفريل 2022 : مباريات تدارك الجولة الخامسة إيابا .
- الأحد 10 أفريل 2022 : مباريات الجولة السادسة إيابا .
- الأربعاء 13 أفريل 2022 : الجولة السابعة إيابا .
- الأحد 3 أفريل 2022 : مباريات الجولة الخامسة إيابا .
- الأربعاء 6 أفريل 2022 : مباريات تدارك الجولة الخامسة إيابا .
- الأحد 10 أفريل 2022 : مباريات الجولة السادسة إيابا .
- الأربعاء 13 أفريل 2022 : الجولة السابعة إيابا .
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