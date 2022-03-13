مارطون " سامسونغ ران" في دورته الأولى يسجل مشاركة 1200 متسابقا

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نظمت الجامعة التونسية لألعاب القوى بالشراكة مع شركة "سامسونغ" ماراتون رياضي اليوم الاحد بضفاف البحيرة و ذلك بمشاركة 1200عداء من الهواة .وقال عبد الرحيم بن عبدالله مسؤول الاتصال بتظاهرة المارطون اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن هذه النسخة الأولى التي تطلقها الشركة الراعية تضمنت ثلاثة مسابقات وهي سباق 22كلم و سباق 8كلمترات ، إضافة الى سباق 4كليموترات مشيا على طول منطقة ضفاف البحيرةواعتبر أن مثل هذه التظاهرات تحفز عديد التونسيين على ممارسة الرياضة الجماعية ، مؤكدًا بأن نسبة المشاركة كانت عالية ومن الممكن أن يتم تعميم هذه التظاهرة في مناطق أخرىمن جهته أكد قيس الغزواني مسؤول العلاقات العامة في المسابقة بأن 50بالمائة من المشاركين هم من فئة الشباب الذي لم يتجاوز أعمارهم 25سنة ، معتبرًا بأنها فرصة جيدة على حد قوله لتحفيز التونسيين على ممارسة الرياضة و الإقلاع عن التدخين وتفادي كل السلوكات التي لها انعكاسات خطيرة على صحة الانسانواعتبر أنه من الضروري تكثيف المسابقات التي تفتح المشاركة للهواة على غرار الماراتون وذلك من أجل تعزيز العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية وجميع شرائح المجتمع