الرابطة - المجموعتان 1 و2 - - القلعة الرياضية والملعب التونسي وشبيبة القيروان وجمعية جربة الى مرحلة الصعود

. ..

. .

صعد فريق القلعة الرياضية والملعب التونسي الى مرحلة الصعود لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عن المجموعة الاولى . وسيلعب النجم الرادسي دورة الباراج فيما نزل اولمبيك مدنين الى الرابطة الثالثةوفي المجموعة الثانية تاهل كل من جميعة جربة وشبيبة القيروان الى مرحة الصعود . وسيلعب فريق منزل نور دورة الباراج بينما نزل الاولمبي للنقل الى الرابطة الثالثةفي ما يلي نتائج مقابلات الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية ( المجموعتان 1 و2 )القلعة الرياضية - النجم الرادسي 1-صفرالنادي البنبلي - الملعب التونسي 2-1اولمبيك مدنين - الملعب الصفاقسي 1-2امل جربة - جندوبة الرياضية 3-2كوكب منزل نور - الاولمبي للنقل 0-0شبيبة القيروان - جمعية جربة 2-1