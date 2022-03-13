جمعية الجالية التونسية في أوكرانيا تقدّتم باقتراحات من أجل انجاح السنة الدراسية بالنسبة للدارسين هناك وتجنب سنة بيضاء

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أفادت جمعية الجالية التونسية في أوكرانيا أنها تقدّمت بجملة من الاقتراحات من أجل انجاح السنة الدراسية بالنسبة للدارسين هناك وتجنب الطّلبة من سنة بيضاء، إلى وزارة التعليم العالي الأوكرانية، لاقت إهتمام هذه الأخيرة وتعمل حاليا بكل مافي وسعها على إيجاد حلول للغرض، حسب بلاغ صادر عن الجمعية مساء أمس السبت.وتتمثل هذه المقترحات التي تم التقدم بها بالتنسيق مع وزارة الصحة وبالتوافق مع سفارة اوكرانيا في تونس، في إعداد منصة الكترونية تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاوكرانية لتسجيل جميع الطلبة حسب المدن والجامعات التي ينتمون اليها وإصدار برنامج موحد لجميع الطلبة في اوكرانيا بحسب التخصصات التي يدرسونها.كما شملت المقترحات مواصلة الدراسة عن بعد لجميع الطلبة ومدهم بروزنامة ورابط تلقى من خلاله الدروس والمحاضرات على حسب التخصصات على أن تتم الامتحانات الكتابية والشفاهية بواسطة خدمة سكايب، فيما تتم امتحانات Krok1 وKrok2 بالنسبة لطلبة جميع تخصصات الطب بالسنة الثالثة وسنة التخرج، تحت اشراف البعثات الديبلوماسية والسفارات الأوكرانية.ونصت المقترحات أيضا على اجبارية القيام بالتربصات في جميع المستشفيات على حسب مكان الاقامة مع اثبات نجاح التربص في جميع الاقسام، وفي صورة نجاح الطلبة في امتحان Krok2 لسنة التخرج بالنسبة للتخصصات الطبية مع النجاح في الامتحانات الأخر بواسطة خدمة السكايب لطلبة الهندسة والتخصصات الاخرى، تسلم الشهادات والاوراق الاصلية لجميع الطلبة المتخرجين من وزارة التعليم العالي الاوكرانية الى السفارات في اوكرانيا او الى اقرب بعثة ديبلوماسية مع الاتحاد الاوروبي.واقترحت الجمعية أيضا إقرار حساب جاري بوزارة التعليم العالي ترسل له أقساط الجامعات من الطلبة مباشرةً.