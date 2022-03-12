الذكرى العاشرة لرحيل الهادي قلة : فنان الوطن واللحن الملتزم

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رحل يوم 14 مارس 2012 صاحب أغنية "بابور زمر خش البحر" وغيرها من الأغاني الملتزمة التي طرحت قضايا المظلومين والمغتربين عن أوطانهم وكابحي الظلم والاستبداد والمدافعين بصدق عن الكرامة، هو فنان الوطن الهادي قلة الذي أرادت عائلته وأصدقاؤه الذين عايشوه، تخليد ذكراه وتميز حضوره وإسهامه في إثراء الفن الملتزم، عبر إحياء الذكرى العاشرة لوفاته.وبهذه المناسبة قدم عدد من أصدقاء الفقيد الهادي قلة (24 فيفري 1951- 14 مارس 2012) اليوم السبت على ركح دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة، شهادات حول الميزات الفكرية والأخلاقية للفقيد، وفي هذا السياق تحدث الكاتب والروائي المسرحي عز الدين المدني عن الهادي قلة "الفنان المفكر" "الذي، "عزف موسيقى الأمل والحياة للشباب وتعنى بالوطن ورفع عاليا صوت الحرية من خلال مسلك تعبيري فني عميق وجريء ينبذ السطحية، ويتنافى مع الثقافة الاستهلاكية والظلامية، مكرسا مكانة تليق بالإنسان المتحرر والمدني المواطني".وقد أجمع أصدقاء الفقيد في شهاداتهم على التميز الفكري للفنان الراحل، وتحدثوا عن قدراته الإبداعية في التلحين اعتمادا على أنماط موسيقية أصيلة بعيدة عن الهتافية، وبينوا أن الفقيد ساهم في التعريف بأغاني الشيخ إمام عيسى في باريس باعتبار أن الهادي قلة عاش فترة طويلة في العاصمة الفرنسية، وكشف صلاح عبيد أحد أصدقائه عن التمكن العلمي والمعرفي للفقيد من خلال استعراض تجاربه في علم الترجمة حيث ترجم نصوصا باللغة الفرنسية باحتراف وبحس إبداعي.وإحياء للذكرى العاشرة لرحيله، تم تقديم معزوفات شهيرة للفقيد على آلة العود، إلى جانب عزف مقاطع موسيقية لأغاني الشيخ إمام والسيد نجم، وذلك بحضور أرملة الفقيد جميلة قلة وعدد من أفراد عائلته وأصدقائه وبعض الوجوه النقابية والحقوقية وكوكبة من أهل الفن والفكر والثقافة.أما عن بدايات الهادي قلة الفنية في الموسيقى، فقد كانت في إطار مجموعات موسيقية شبابية منذ فترة الدراسة وشارك من خلالها في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية.وقد انطلق في تجربة التلحين والغناء خلال السبعينات حيث غنى لأول مرة في تونس سنة 1977 في سهرة الشعر العربي على ركح مسرح قرطاج الأثري بمشاركة الشاعرين محمود درويش ونزار قباني.وقد شارك الهادي قلة في عدد من المهرجانات الفنية وغنى للجاليات المهاجرة في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وأنشد قصائد شعرية لكل من أبو القاسم الشابي ومحمود درويش وسميح القاسم وإيليا أبو ماضي.