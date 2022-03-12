بطولة النخبة لكرة اليد - مجموعة تفادي النزول - نتائج الجولة الرابعة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة لمجموعة تفادي النزول ضمن بطولة النخبة لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:
نادي كرة اليد بجمال بعث بني خيار 28-27
نادي قصور الساف - هلال مساكن 27-22
اولمبيك سليمان - مكارم المهدية 34-37
الترتيب ن
1- نادي كرة اليد بجمال 10
2- بعث بني خيار 6
نادي قصور الساف 6
4- مكارم المهدية 5
5- هلال مساكن 2
6- اولمبيك سليمان 1
نادي كرة اليد بجمال بعث بني خيار 28-27
نادي قصور الساف - هلال مساكن 27-22
اولمبيك سليمان - مكارم المهدية 34-37
الترتيب ن
1- نادي كرة اليد بجمال 10
2- بعث بني خيار 6
نادي قصور الساف 6
4- مكارم المهدية 5
5- هلال مساكن 2
6- اولمبيك سليمان 1
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