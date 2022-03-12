الخطوط التونسية تؤجّل رحلتها 216/7 الى إسطنبول الى مساء غد الاحد بسبب رداءة الأحوال الجوية

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أعلنت الخطوط التونسية عن تأجيل رحلتها عدد 216/7 ، المبرمجة اليوم السبت في اتجاه اسطنبول، الغد الاحد 13 مارس 2022 على الساعة الخامسة مساء بسبب رداءة الطقس.وارجعت الخطوط الجوية التونسية، هذا التأجيل الى حالة الطقس التي تمر بها مدينة إسطنبول. علما وانه يمكن التواصل مع الشركة للحصول على مزيد البيانات من تونس من خلال الرقم 77 77 10 81 ومن الخارج على الارقام التالية300 101 70 (216 +) أو 700 103 70 (216 +) او عبر البريد الالكتروني او مركز النداء الخاص بالشركة.وكانت سلطات سلطات ولاية إسطنبول قررت منذ يوم 11 مارس الجاري، تعليق الدارسة والعمل في المؤسسات باستثناء الحيوية منها حتى يوم الاثنين المقبل .وقررت السلطات إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعليق حركة السفن وإغلاق الجسور والحد من حركة المرور وذلك على إثر العاصفة الثلجية القوية التي تجتاح المدينة منذ مساء الأربعاء 9 مارس 2022 .وأفادت مصادر محلية بأن العاصفة الثلجية القادمة من سيبيريا التي تهم معظم أنحاء البلاد، وخاصة مدينة إسطنبول، تعد الأعنف التي تشهدها تركيا منذ سنة 1987.