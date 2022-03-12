أمين سليم: خلية صلب وزارة الصحة لاقناع المواطنين بالتطعيم ضد كورونا وخاصة الجرعة الثالثة التي تشهد عزوفا

وات -

. ..

أفاد الاخصائي في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، أمين سليم، اليوم السبت، بأن خلية تكونت صلب وزارة الصحة تواصل عملها لايجاد السبل الكفيلة باقناع المواطنين للاقبال على التلقيح ضد كورونا وخاصة الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة التي تشهد عزوفا.وتعرض سليم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى ضعف الاقبال على تلقي الجرعة الثالثة رغم اهميتها وتخلف المدعوين عنها، لافتا الى ان مجهودات تبذل لحث التونسيين على التلقيح.يذكر أنه تم تطعيم اقل من 15 بالمائة بالجرعة الثالثة اي ما يعادل مليونا و 150 الف تونسي وتعد نسبة الاقبال من 1 الى 2 بالمائة.وبيّن عضو اللجنة العلمية أهمية الجرعة الثالثة في تعزيز المناعة ، مبينا ان المناعة تدوم من 4 الى 6 اشهر بعد استكمال التلقيح ويمكن ان تتراجع الى 20 بالمائة بعد 6 اشهر بعد ان كانت 80 بالمائة.وأضاف أنه خلال تراجع المناعة المكتسبة يأتي دور جرعة تعزيز المناعة التي تساهم في رفع نسبتهاالى 80 بالمائة بعد ان كانت في ادنى مستوياتها وهو ما يحصن الفرد ضد المتحورات وخاصة اوميكرون ويقلص من نسبة الايواء في المستشفيات.