القصرين: الاحتفاظ بشخص بحوزته 1300 حبة مخدّرة كان ينوي ترويجها في فريانة (مصدر أمني)

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، أمس الجمعة، بالإحتفاظ بشخص تم القبض عليه إثر كمين محكم وبحوزته 1300 حبة مخدرة من نوع "إكستازي" كان ينوي ترويجها بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين، وفق مصدر أمني بالجهة.وذكر ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه تم فتح بحث تحقيقي في شأن المتهم وهو أصيل ولاية سوسة لدى فرقة الأبحاث والتفتيش بفريانة من أجل مسك مادة مخدرة بنية الإستهلاك والترويج ولا تزال الأبحاث متواصلة معه.