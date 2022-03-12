دعوة فراس بلعربي لتعزيز صفوف المنتخب التونسي في الدور الفاصل للمونديال ( نادي عجمان الاماراتي)

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اعلن نادي عجمان الاماراتي ان لاعبه الدولي التونسي فراس بالعربي تلقى دعوة لتعزيز صفوف المنتخب التونسي للمشاركة في الدول الفاصل من تصفيات منطقة افريقيا لنهائيات كأس العالم 2022وكان فراس بالعربي شارك مع المنتخب التونسي في كاس العرب في الامارات في ديسمبر الماضي.ويلاقي المنتخب التونسي لكرة القدم نظيره المالي يوم 25 مارس الجاري في العاصمة المالية باماكو في ذهاب الدور الفاصل للمونديال قبل ان يستضيفه يوم 29 من نفس الشهر في ملعب حمادي العقربي برادسر/ زهو