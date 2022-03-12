دعوة فراس بلعربي لتعزيز صفوف المنتخب التونسي في الدور الفاصل للمونديال ( نادي عجمان الاماراتي)


Publié le Samedi 12 Mars 2022 - 17:46 قراءة: 0 د, 24 ث
      
اعلن نادي عجمان الاماراتي ان لاعبه الدولي التونسي فراس بالعربي تلقى دعوة لتعزيز صفوف المنتخب التونسي للمشاركة في الدول الفاصل من تصفيات منطقة افريقيا لنهائيات كأس العالم 2022
وكان فراس بالعربي شارك مع المنتخب التونسي في كاس العرب في الامارات في ديسمبر الماضي.
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ويلاقي المنتخب التونسي لكرة القدم نظيره المالي يوم 25 مارس الجاري في العاصمة المالية باماكو في ذهاب الدور الفاصل للمونديال قبل ان يستضيفه يوم 29 من نفس الشهر في ملعب حمادي العقربي برادس
ر/ زهو
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