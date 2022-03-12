فتح بحث امني في حادثة هدم وتخريب قبور بمقبرة المرناقية

مقبرة المرناقية /archives

Publié le Samedi 12 Mars 2022 - 16:59 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أقدم مجهولون، مساء امس الجمعة ، على تخريب قبور قديمة بمقبرة المرناقية وتهديم قباب تعلو عدد كبير منها،وباشرت وحدات الامن الوطني بمنوبة، بحثا حول الحادثة، وفق ما افاد به مصدر امني صحفية مكتب (وات) صبيحة اليوم السبت.

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وأوضح نفس المصدر، ان حارس المقبرة تفطّن في وقت مبكّر اليوم الى هدم قباب عدد من القباب على القبور، والتي يقوم العائلات ببنائها، بالمقابر لوضع شموع بها او اواني ماء.
وقد قام فورا باعلام اعوان مركز الامن الوطني في المرناقية الذين تولّوا معاينة القبور، وفتحوا بحثا في الحادثة، وسط شكوك أوّلية حول تورّط اطراف متشددة دينيا بمثل هذه الأفعال، بناء على فتوى تحريم البناء على القبور.
وتتواصل الابحاث في الحادثة، في انتظار كشف المتورّطين عن هدم القبور.

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