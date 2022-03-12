سليانة : ندوة صحفية  لعرض نتائج الأنشطة المتعلقة برصد إنتهاكات الأمنيين ضد المواطنين في اطار اختتام مشروع "باستا عنف"

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احتضن اليوم السبت مركز أليف في معتمدية سليانة الجنوبية ندوة صحفية لعرض نتائج الأنشطة المتعلقة برصد انتهاكات الأمنيين ضد المواطنين و ذلك في اطار اختتام مشروع "باستا عنف" ( كفى عنفا) الذي تنظمه جمعية صوت شباب الكريب بالشراكة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.وذكرت المديرة التنفيذية لجمعية صوت شباب الكريب، نعيمة الغربي في تصريح لـ(وات) أن مشروع "باستا عنف" يأتي بعد رصد انتهاكات تعرّض لها عدد من المواطنين من قبل الوحدات الأمنية خلال أحداث الرش بولاية سليانة سنة 2012 و حادثة الراعي التي جدت في 14 جانفي 2021 وذلك بهدف إرساء علاقة جديدة بين الأمني والمواطن أسسها الإحترام المتبادل للقانون.وأضافت أنه تم مؤخرا تنظيم دورات تدريبية لفائدة عدد من النشطاء بالمجتمع المدني حول القانون عدد 5( قانون الاحتفاظ) وحرية حقوق الإنسان إلى جانب رسم جداريات بمعتمدية بوعرادة وقعفور والكريب لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لافتة إلى أنه تم مؤخرا إطلاق شبكة من المدونين موزعين على كل معتمديات الولاية لرصد الإنتهاكات.من جهته، قال المحامي طارق الزكراوي أن القانون عدد 5 هو ضمان قانوني هام لصالح المضمون فيه وتدعيم للقرينة القانونية غير أن هذا الضمان لا يزال منقوصا لعدة أسباب مركزية من أهمها تطبيق القانون عدد 5 وعدة صعوبات تعود لطبيعة صياغة هذا القانون الذي لم يحدد مرمى البطلان بكل دقة خاصة أن أغلب المحاكم لا تستجيب لطلب بطلان الإجراءات من حيث الشكل.