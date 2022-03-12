متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 12 مارس


Publié le Samedi 12 Mars 2022 - 15:39 قراءة: 0 د, 47 ث
      
وات -

...



سيدي بوزيد: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 65 حالة شفاء
..


سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم السبت، 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مقابل 65 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعاية الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، في تصريح لـ"وات".
وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 39 ألفا و513 إصابة منها 1004 حالات وفاة و38 ألفا و917 حالة شفاء، فيما يبلغ حاليا العدد الجملي للمقيمين بالمستشفيات 20 شخصا، وذلك إثر إيواء 4 مصابين جدد بالمستشفى.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود اليوم السبت، حوالي 216 ألفا و431 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح بسيدي بوزيد، رفيق نصيبي، في تصريح لـ(وات).
وذكر نصيبي أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ حوالي 121 ألفا و58 شخصا، والذين تلقوا الجرعة الثالثة 17 ألفا و755 شخصا.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242615



  3.35% (344612 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 12 مارس 2022 | 9 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:26 15:50 12:36 06:35 05:09
Babnet
16°
 Babnet18° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1119°-1020°-1219°-1418°-13
  • Avoirs en devises
    23515,5

  • (11 mars)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25937 DT        1$ =2,95696 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 mars)   943,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   