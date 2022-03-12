متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 12 مارس

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سيدي بوزيد: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 65 حالة شفاء

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سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم السبت، 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مقابل 65 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعاية الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، في تصريح لـ"وات".وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 39 ألفا و513 إصابة منها 1004 حالات وفاة و38 ألفا و917 حالة شفاء، فيما يبلغ حاليا العدد الجملي للمقيمين بالمستشفيات 20 شخصا، وذلك إثر إيواء 4 مصابين جدد بالمستشفى.ومن جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود اليوم السبت، حوالي 216 ألفا و431 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح بسيدي بوزيد، رفيق نصيبي، في تصريح لـ(وات).وذكر نصيبي أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ حوالي 121 ألفا و58 شخصا، والذين تلقوا الجرعة الثالثة 17 ألفا و755 شخصا.