الرابطة الاولى - تشويق في مراكز اعلى الترتيب وغموض في صراع تفادي النزول

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يتطلع الاتحاد المنستيري متصدر المجموعة الثانية الى تحقيق انتصاره الاول في مرحلة الاياب عندما يستضيف يوم الاحد مستقبل سليمان متذيل الترتيب لحساب الجولة الحادية عشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.ويدرك ابناء المدرب فوزي البنزرتي العائدين بتعادل مشجع من تنقل صعب الى القيروان في مواجهة الجار النجم الساحلي ان الانتصار من شانه ان يفتح لهم ابواب التاهل الى منافسات المراهنة على اللقب على مصراعيها ويمكنهم في نفس الوقت من المحافظ على صدارة المجموعة التي تخول لصاحبها دخول مرحلة التتويج بثلاث نقاط حوافز غير انهم سيجدون في طريقهم منافسا عازم بدوره على انتزاع نتيجة ايجابية لمواصلة عملية الانقاذ بعد الانتصار الباهر يوم الاربعاء الماضي على النادي الافريقي في سعي متجدد للتخلص من المركز الاخير الذي يؤدي مباشرة الى الرابطة المحترفة الثانية.ويشد النادي الافريقي صاحب المركز الثاني على بعد 3 نقاط من المتصدر الرحال الى الشمال الغربي لملاقاة الاولمبي الباجي صاحب المركز الاخير ب10 نقاط من اجل تدارك عثرته الاخيرة في سليمان والعودة مجددا الى سكة الانتصارات لتشديد الملاحقة على صاحب الطليعة والابقاء على حظوظه كاملة في الظفر بنقاط الحوافز الثلاث. اما الاولمبي الباجي فسيحاول تعويض سقوطه المفاجئ في الجولة الفارطة على ارضه امام هلال الشابة من خلال كسب العلامة الكاملة حتى يتنفس الصعداء في صراع تفادي النزول الذي يلوح مشوقا باعتباره يعني اكثر من 5 فرق على الاقل تفصلهم نقطتين.وستكون مواجهة هلال الشابة الخامس برصيد 12 نقطة امام ضيفه مستقبل الرجيش الثاني بمجموع 16 نقطة حامية الوطيس في دربي يدخله الفريقان بغايات متباينة، فالمحليون يطمحون الى تاكيد فوزهم الثمين خارج القواعد امام الاولمبي الباجي يوم الاربعاء الماضي لمزيد تسلق سلم الترتيب ومزيد الابتعاد عن منطقة الخطر في حين يامل الضيوف في تحقيق انتصار ثالث على التوالي لتدعيم امالهم في بلوغ مرحلة التتويج مع انتظار عثرة من جانب النادي الافريقي للانفراد بالمركز الثاني.وفي المجموعة الاولى، تلوح مباراة النادي البنزرتي صاحب المركز قبل الاخير ب10 نقاط وضيفه نادي حمام الانف الذي يقبع في المركز الاخير ب6 نقاط على غاية من الاهمية على خلفية الوضعية الصعبة للفريقين في اسفل الترتيب وفترة الفراغ التي يمران بها. واذ سيعمل النادي البنزرتي على ايقاف نزيف النقاط بعد 4 هزائم متتالية اربكت الاوضاع في الفريق وادخلته في حسابات تفادي النزول وهو ما يجعل الانتصار اكثر من ضروري لكسب جرعة من الاكسيجين ومصالحة الانصار فان فريق الضاحية الجنوبية سيرمي بكل ثقله في الميزان للعودة بالنقاط الثلاثة وتقليص الفارق مع منافسه لانعاش اماله في سباق البقاء.وسيكون لقاء امل حمام سوسة الخامس ب13 نقطة وضيفه نجم المتلوي السادس ب12 نقطة بشعار التاكيد بعد النتائج الايجابية للفريقين في الاونة الاخيرة. ونجح امل حمام سوسة في جميع 5 نقاط في مبارياته الثلاث الاخيرة من بينها تعادل هام امام الترجي الرياضي في رادس وهو يامل في تحقيق الانتصار الذي سيمكنه من دخول المنطقة الدافئة وهو نفس هدف نجم المتلوي الذي يرنو الى مواصلة نتائجه الوردية بفوز ثالث على التوالي بعدما اطاح في المقابلتين الاخيرتين بثنائي المقدمة النادي الصفاقسي واتحاد تطاوين وهو سيحاول البناء على هذه النجاحات للابتعاد اكثر عن اسفل الترتيب والاطمئنان مبكرا على مكانه في الرابطة المحترفة الاولى.