هيئة السوق المالية تعلن عن تأجيل تطبيق المعايير الدولية  المالية لإعداد التقارير المالية الموحدة إلى 1جانفي 2023

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أعلنت هيئة السوق المالية، أمس الجمعة 11 مارس 2022، تأجيل تطبيق المعايير الدولية المالية لإعداد التقارير المالية الموحدة إلى 1جانفي 2023 بدلا من 1 جانفي 2021 ، مع إمكانية تطبيقها قبل الموعد المحدد، وذلك بموجب قرار انبثق عن الاجتماع العام للمجلس الوطني للمحاسبة في 31 ديسمبر 2021 .وأشارت الهيئة، في بيان صحفي موجه إلى الشركات المدرجة في بورصة تونس والبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين ، إلى أن الشركات التي تقرر طواعية اعتماد المعايير الدولية المالية قبل تاريخ الدخول في التطبيق الإلزامي ، مطالبة بالاستمرار خلال هذه الفترة في إعداد التقارير المالية وفقا للنظام المحاسبي للمؤسسات.وذكرت الهيئة المؤسسات المذكورة سالفا، بالمراحل المختلفة المنصوص عليها في البيان الصحفي الصادر في 11 فيفري 2020 ، وذلك خلال الفترة المتبقية، قبل دخول النظام المرجعي المذكور حيز التطبيق.ودعت الهيئة، في هذا السياق ، المؤسسات المعنية إلى تقديم معلومات محينة، في أقرب وقت ممكن، تتعلق على وجه الخصوص بتأثير اعتماد المعايير الدولية المالية لإعداد التقارير المالية الموحدة على الوضع المالي وأداء المجموعة، اعتبارا من 31 ديسمبر 2021 و من 31 ديسمبر 2022 ، من أجل إطلاع السوق على تأثير الانتقال الى اعتماد المعايير الدولية المالية لإعداد التقارير المالية على البيانات المالية الموحدة.