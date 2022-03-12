مسرحية "الكوميديا الإلهية" لحافظ خليفة: رحلة عجائبية في عالم الجحيم

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قدم المخرج حافظ خليفة العرض ما قبل الأول لعمله الجديد "الكوميديا الإلهية"، مساء الجمعة بمسرح الجهات في مدينة الثقافة، وهو عمل عن نص أصلي للكاتب والشاعر الإيطالي "دانتي الليغييري" واقتباس للأسعد بن حسين وإنتاج شركة الضفتين للإنتاج بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبالشراكة مع المركز الثقافي الإيطالي بتونس والمركز الثقافي والاجتماعي التونسي بروما و المركز الجهوي للرقص بأومبريا (إيطاليا) وجمعية قرطاج موزاييك بروما.وأدى الأدوار في هذه الملحمة المسرحية التجريبية، الممثلون ﺑﺸﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﻳﺎﻧﻲ وﺑﺸﻴﺮ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻲ وﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤاﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ وﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﻭﻱ وﺟﻤﻴﻠﺔ ﻛﻤﺎﺭﺍ وﻫﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺳﻼﺗﻲ وﺁﺩﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﻟﻲ وﻣﺤﺮﺯ ﻏﺎﻟﻲ وﻛﻤﺎﻝ ﺯﻫﻴﻮ وﻫﺎﺩﻳﺔ ﻋﺒﻴﺪ وﺃﺣﻤﺪ ﺭﻭﻳﻦ.و"الكوميديا الإلهية" لـ "دانتي" متألفة من 100 أنشودة موزعة على ثلاثة أجزاء هي "الجحيم" و"المطهر" و"الجنة". ويعتبر "الجحيم" هو الجزء الأكبر والأهم، بحسب النقاد والدارسين لهذا العمل.وفي هذه المسرحية، اقتصر المخرج على رحلة "دانتي" في عالم الجحيم، حيث وادي الظلمات ووادي العذاب الأليم، وحيث أرواح الناس المعذبة تتساقط كالأوراق، فيعبر البطل الوادي مستعينا بالشاعر "فرجيل" رمز الحكمة ويتجولان معًا في الطبقات السبع من الجحيم بداية بالدرك الأسفل منها.والمميًز في هذا العمل المسرحي، الذي تم عرضه مرفقا بترجمة إلى الإيطالية، هو التكامل بين شاعرية النص وجمالية الركح من الناحية السينوغرافية، فالمكان غرائبي عجائبي خارج عن المألوف، وبدا وفيا إلى العالم الروحي للشخصية البطلة في رحلتها الوجودية بحثا عن المعنى والكمال في العالم الآخر.والمثير في هذا العمل أن بدايته كانت تراجيدية، انطلقت من حالة من التيه والضياع للبطل الذي وجد نفسه في غابة مظلمة تعج بالذنوب والمعاصي، ليتحرر "دانتي" بعد ذلك من المأساة شيئا فشيئا ويواصل رحلته في عالم الجحيم نحو الجنة والخلود.وتثير المسرحية عديد القضايا المتصل أهمها بالحب والخير والشر والفكر والثقافة، إذ ما رحلة "دانتي" في عالم الآخر بداية من الدرك الأسفل للجحيم صعودا نحو المطهر ثم الجنة، إلا رحلة للبشرية من الجهل والظلام نحو النور وهذا لا يتم إلا عبر المرور بـ "المطهر" أي عبر الفكر والمعرفة وإعمال العقل والحكمة.ولذلك كانت نهاية المسرحية بضوء ساطع صوّبه المخرج من الركح نحو الجمهور، أثناء مغادرة البطل "دانتي" والممثلين للجحيم في اتجاه الجنة، وكأن المخرج أراد أن يوجه رسالة للناس إن كنتم تودون الجنة فطريقها العقل والمعرفة والحكمة.لمح