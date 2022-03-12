تطاوين : أصحاب المخابز في الجهة يهددون بالتوقّف عن العمل بسبب عدم خلاص مستحقاتهم منذ 11 شهرا

وات -

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أصدرت الغرفة الجهوية للمخابز في ولاية تطاوين أمس بلاغا طالبت فيه بالتعجيل في صرف المستحقات المالية المتخلدة لدى الدولة طيلة 11 شهرا وأدّى هذا التاخير الى مشاكل مادية خانقة للمهنيين، مؤكّدة أنّها في صوة عدم تحقيق مطالب منظوريها فإن الغرفة ستكون مجبرة على توخي كل ما من شانه المحافظة على ديمومة مواطن رزقهم بما في ذلك التوقّف عن العمل.وافادت الغرفة في بلاغها الذي تحصّل اليوم مراسل (وات) على نسخة منه بأن اجتماعها الذي عقدته أمس بحضور عدد كبير من اصحاب المهنة يبقى مفتوحا الى غاية الوصول الى حلول، مشيرة الى صعوبة التزود بمادة الفارينة من المطاحن ممّا جعل أصحاب المخابز في وضعية مالية صعبة وقد حاول أصحابها عديد المرات الحصول على مستحقاتهم التي لم يتم صرفها منذ اكثر من 11 شهر حسب نص البلاغ.