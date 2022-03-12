وزارة الصحة تطلق حملة تحسيسية حول مخاطر مادتي الملح والسكر

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أفاد المكلف بالإشراف على وحدة الأمراض غير السارية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة فيصل الصمعلي أن معدل الملح في الخبز التونسي غير مضبوط ويتفاوت من مخبزة إلى أخرى لافتا الى أن هذا التفاوت في نسب الملح قد يعرض المواطن إلى استهلاك نسبة هامة من هذه المادة والإصابة بأمراض ضغط الدم والقصور الكلويوبين فيصل الصمعلي في تصريح لـ(وات) اليوم السبت أن وزارة الصحة أطلقت أمس الجمعة حملة تحسيسية حول مخاطر مادتي الملح والسكر في إطار المخطط العملي لتفعيل الاستراتجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير الساريةوأكد أن الوزارة عملت مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات على إصدار قرار مشترك يضبط نسبة الملح في الخبز مشددا في هذا الصدد على أنه في انتظار صدور هذا القرار يتعين على المواطن التونسي التقليل من استهلاك مادة الملح في الأطعمة اليومية والتقليل من المواد المصبرة والأكلات السريعة التي تحتوي على كميات هامة من الملحوأفاد الصمعلي في هذا الصدد أن آخر الإحصائيات المنجزة من طرف المعهد الوطني للإحصاء أثبتت أن 28.7 من التونسيين والتونسيات من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق مصابون بارتفاع ضغط الدم فضلا عن إصابة العديد من الأشخاص بهذا المرض دون التفطن إليه مؤكدا أنهانسبة مرتفعة وخطيرة حسب تقديرهوذكر أن التونسي يستهلك يوميا 12 غرام من مادة الملح في حين أن معدل الاستهلاك الطبيعي الذي تضبطه منظمة الصحة العالمية لايتجاوز 5 غرامات في اليوم الواحد مشيرا الى أن النظام الغذائي التونسي يرتكز على العجين وعلى الخبز والسكريات البطيئة وهو ما منشأنه أن يسبب عدة أمراض من بينها ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والشرايينوأشار إلى أن إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، أثبتت أن 15.5 بالمائة من التونسيين من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق مصابون بمرض السكري و29 بالمائة مصابون بالسمنة