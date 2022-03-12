ارتفعت نسبة التضخم في شهر جانفي 2022 إلى مستوى 6،7 بالمائة، ليتواصل الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء، السبت...
نسبة التضخم في شهر جانفي 2022 ارتفعت إلى مستوى 6،7 بالمائة
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