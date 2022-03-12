نسبة التضخم في شهر جانفي 2022 ارتفعت إلى مستوى 6،7 بالمائة


Publié le Samedi 12 Mars 2022 - 09:51 قراءة: 0 د, 7 ث
      
ارتفعت نسبة التضخم في شهر جانفي 2022 إلى مستوى 6،7 بالمائة، ليتواصل الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء، السبت...

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