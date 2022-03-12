خليل الرقيق في اسهال لغوي: النهضة كانت شادة على المشيشي فيديو "..." لذلك لم يرفض مطالبها

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قال الكرونيكور خليل الرقيق في مداخلته عبر أمواج اذاعة " اي اف ام" ان حركة النهضة تملك فيديو غير أخلاقي لرئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.وأضاف خليل الرقيق " نعلم جيدا حقيقة وكواليس ذلك الفيديو".وتابع الرقيق " نفس الاسلوب اعتمد مع الشاهد حيث تم تخصيص مقرات وملفات لابتزاز المسؤولين".وتابع خليل الرقيق " النهضة كانت تعلم بملف تضارب المصالح لالياس الفخفاخ من البداية وعندما رفض مطالبها اطاحت به".