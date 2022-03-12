خليل الرقيق في اسهال لغوي: النهضة كانت شادة على المشيشي فيديو "..." لذلك لم يرفض مطالبها


Publié le Samedi 12 Mars 2022 - 08:10 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قال الكرونيكور خليل الرقيق في مداخلته عبر أمواج اذاعة " اي اف ام" ان حركة النهضة تملك فيديو غير أخلاقي لرئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.
وأضاف خليل الرقيق " نعلم جيدا حقيقة وكواليس ذلك الفيديو".
...

وتابع الرقيق " نفس الاسلوب اعتمد مع الشاهد حيث تم تخصيص مقرات وملفات لابتزاز المسؤولين".
وتابع خليل الرقيق " النهضة كانت تعلم بملف تضارب المصالح لالياس الفخفاخ من البداية وعندما رفض مطالبها اطاحت به".

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