الاحتفاظ بتاجر خردة من اجل الاحتكار

أفاد جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد باب نات اليوم الجمعة 11 مارس 2022 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ بشخص تبين انه يعمل تاجر خردة على خلفية احتكاره لكميات هامة من الاعلاف و ذلك بخزنها في مستودع بغاية التفويت فيها خارج مسالك التوزيع موضحا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا في شانه.



