الديوانة التونسية تضع رقما اخضر على ذمة المواطنين لتلقي الاشعارات بتهريب واحتكار المواد الأساسية والمدعمة


Publié le Vendredi 11 Mars 2022 - 21:35 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وضعت الديوانة التونسية على ذمة المواطنين الخط الأخضر 80103066، لتلقي جميع الإشعارات المتعلقة بتهريب واحتكار المواد الأساسية والمدعمة، وذلك في إطار التواصل مع المواطنين والمواطنات لدعم المجهودات الوطنية لمكافحة المخالفات المرتكبة في هذا المجال.

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وافادت الادارة العامة للديوانة في بلاغ صادر عنها، الجمعة، أن هذا الرقم الأخضر مفتوح لتلقي كافة الإشعارات والإبلاغ عن جرائم ديوانية وكل الصعوبات التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين عند القيام بالإجراءات الديوانية عند التوريد والتصدير بالمعابر البرية والبحرية والجوية.

كما يمكن، وفق المصدر ذاته، الإشعار على جميع المخالفات المرتكبة على عنوان البريد الإلكتروني التالي
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dgd.dg@douane.gov.tn

وشددت الديوانة التونسية، في السياق ذاته، على ضرورة انخراط المواطنين والمواطنات عبر التبليغ عن كل الممارسات المخالفة للقانون والتراتيب الجاري بها العمل من شأنه أن يساهم في الحد من تهريب واحتكار البضائع.


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