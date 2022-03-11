صعوبات المؤسسات الاعلامية الخاصة وافتقارها للدعم المالي أبرز محاور لقاء الزاهي بممثلي نقابات القطاع


Publié le Vendredi 11 Mars 2022 - 19:50 قراءة: 0 د, 33 ث
      
مثلت الصعوبات التي تعيشها مختلف المؤسسات الاعلامية الخاصة اليوم وعجزها عن مواصلة العمل بسبب فقدان الموارد المالية للإنتاج وعدم وجود دعم مالي لها، محور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، بممثلي نقابة القنوات التلفزية الخاصة ونقابة الاذاعات الخاصة والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، اليوم الجمعة.

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وأكد الزاهي ضرورة إيجاد حلول جذرية للإعلام الخاص و الجمعياتي و خاصة لديون الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي والعمل على طرح هذا الملف على اجتماع وزاري لاتخاذ قرارات تدعم هذه المؤسسات وتضمن استمرارية العمل بها، حسب بلاغ للوزارة.

كما تناول اللقاء جملة من النقاط من بينها ضرورة دعم المؤسسات الاعلامية الخاصة والجمعياتية التي توفر بطريقة مباشرة وغير مباشرة ما يضاهي 25 ألف موطن شغل في تونس.
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