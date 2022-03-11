لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط برئيس مجموعة أبو خاطر

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استقبل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم، رئيس مجموعة أبوخاطر الإماراتية صلاح أبوخاطر الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس بمناسبة استئناف المجموعة الإماراتية لمشروع "مدينة تونس الرياضية" المعطل منذ سنوات.وكان اللقاء الذي حضره عفيف بجاوي الرئيس التنفيذي لأبوخاطر تونس، مناسبة أكد خلالها الوزير على عمق العلاقات الثنائية بين تونس ودولة الامارات العربية المتحدة، معربا في هذا الإطار عن ارتياحه لبداية استعادة نسق الاستثمار مع دولة الامارات من خلال استئناف مجموعة أبو خاطر لمشروعها الهام في تونس.يشار إلى أن مشروع تونس الرياضية الذي تقدر قيمته ب 5 مليار دولار والممتد على مساحة تقدر بـ 250 هكتارا على الضفاف الشمالية لبحيرة تونس، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال توفير مواطن الشغل وخلق حركية اقتصادية.ومن جانبه، أكد صلاح أبوخاطر أن المجموعة تولي أهمية بالغة للاستثمار في تونس من خلال هذا المشروع، معتبرا أن الهدف الرئيسي منه هو جعل "مدينة تونس الرياضية "مدينة جديدة تنخرط في منظومة التنمية المستدامة وتنبني على مقاييس الاعمار الايكولوجي الذي يراعي البيئة والمحيط السليم، مضيفا في هذا السياق أن هذا المشروع يتوفر على العديد من المكونات الرياضية والسياحية والسكنية والتجارية والترفيهية.وفي السياق ذاته، أعرب رئيس المجموعة عن ثقته في أن استئناف إنجاز المشروع سيكون له آثر إيجابي على المدى المتوسط والبعيد، مجددا شكره لكافة السلط التونسية على دعمها لاستثمارات مجموعته في تونس.