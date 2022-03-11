الغرفة الوطنية للمقاهي من الصنف الأول تنفي تحديد أسعار المشروبات الساخنة، المحررة منذ افريل 2021

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نفت الغرفة الوطنية للمقاهي من الصنف الأول التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تحديد أسعار المشروبات الساخنة على غرار القهوة والشاي والتي تم تحريرها منذ افريل 2021 .وكان نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي، صدري بن عزوز، اكد في تصريح لـ "وات" في 20 افريل 2021 ، "انه تم تحرير أسعار 3 مشروبات ساخنة وهي الشاي و"القهوة فيلتر" و"القهوة حليب" في المقاهي من الصنف الأول التي تقدم مشروبات خالية من الكحول".وأوضح بن عزوز ، أن هذا الإجراء يأتي تجسيدا للقرار الذي تم اتخاذه خلال مجلس وزاري عقد في 7 جوان 2012، حول التحرير الجزئي للمشروبات الساخنة وذلك بناء على طلب الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي لاستكمال تحرير تعريفات القهوة فلتر والحليب والشاي علما ان أسعار هذه المشروبات المذكورة كانت تحدد من طرف وزارة التجارة.وأشار نائب رئيس غرفة أصحاب المقاهي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى تراجع الطلب حاليا على القهوة الفلتر والحليب في المقاهي معتبرا أن تحرير التعريفات يعدّ حلا لإشكالية أسعار الشاي بالأساس.وأكد بن عزوز أن أغلب أصحاب المقاهي لا يحترمون تعريفة الشاي التي حددتها وزارة التجارة بمبلغ 350 مليما للفنجان الواحد، مما أدى الى تسليط خطايا تتراوح بين 300 دينار و3 آلاف دينار خلال عمليات المراقبة التي ينفذها اعوان المراقبة الاقتصادية.ولفت الى انه تم تحرير تعريفات المشروبات الساخنة المتبقية القهوة "اكسبرس" و"الديراكت" و"الكابوتشينو منذ سنة 2012 .