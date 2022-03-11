تأخر تسليم المساكن الإجتماعية بعدد من الولايات يعود إلى التثبت الجيد في قائمة مستحقيها (وزيرة التجهيز)

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أوضحت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، الجمعة، أن تأخر تسليم المساكن الإجتماعية بعدد من الولايات يعود أساسا إلى التثبت الجيد في قائمة مستحقيها من قبل كل الأطراف المتدخلة تكريسا لمبدأ العدالةولفتت الوزيرة، خلال زيارة عمل الى ولاية سليانة لمعاينة عدد من مشاريع البنية الاساسية بالجهة الى أنه سيتم تسليم هذه المساكن حال الإنتهاء من هذه المرحلةوأضافت الزنزري، في سياق أخر، أن أشغال مشروع الطريق الوطنية رقم 4 الذي يمتد من حدود ولاية زغوان إلي مدينة سليانة على طول 37 كم قدرت قيمة إعتماداته الجملية ب103 مليون دينار بتمويل من البنك الدوليواشارت الى ان تقدم أشغال مشروع تعصير الطريق المحلية 719 التي تمتد على طول 34 كم بين برقو وعين بوسعدية بلغت نسبة 80 بالمائة بقيمة 34.2 مليون دينار وتحتوي على 165 منشأة فنيةوقالت أن مشروع سليانة الجديدة التابع للوكالة العقارية للسكنى الذي تم معاينته يمتد على 33 هكتارا بقيمة 70 مليون دينار ويحتوي على 454 مسكن فردي و73 مسكن إجتماعيوبلغت أشغال القسط الثالث والرابع من مشروع مضاعفة وتعصير الطريق الوطنية رقم 4 نسبة 100 بالمائة، وفق تقرير تحصلت عليه (وات)، ويتكون من فتح حوزة المشروع وإنجاز مفترقات دائرية التنوير الأفقي والعمودي ووضع العلامات المرورية فضلا عن إنجاز 65 منشأة مائية وقد تم القبول الوقتي في فيفري 2021 ومن المنتظر أن يتم القبول النهائي في فيفري 2023وتضمن التقرير أيضا مشروع تقسيم سليانة الجديدة حيث تمت المصادقة على التقسيم في 17 جانفي 2020 لتنطلق الأشغال مع موفى سنة 2022 ويتكون من مقاسم فردية ومقاسم جماعيه ومساحات خضراء وتجهيزات ومحولات كهربائية وطرقات فيما بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع جسر على وادي الرميل ووادي الأحمر 80 بالمائة علما أن الأشغال إنطلقت في جويلية 2020.