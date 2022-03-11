نقابات مجمع كسكسي دياري وسبيقة تدين مداهمة مخزن المجمع بصفاقس في اطار مقاومة الاحتكار

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أدانت النقابات الاساسية لمجمع كسكسي دياري وسبيقة لصناعة العجين الغذائي والكسكسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بشدة، اليوم الجمعة، "مداهمة أعوان الامن المجمع في سياق مقاومة الاحتكار أمس بصفاقس"، لافتة الى ان المواد الموجودة في المخزن هي مخصصة لفرزها للتثبت من مطابقتها للجودة.واعتبرت، في بيان لها، أن "المداهمة لاعلاقة لها بالاحتكار"، مبينة أن المؤسسة تملك كل شهادات الجودة العالمية ولايمكن لها اعادة هذه المواد للبيع واستغلالها ولذا يستوجب اتلافها بعملية الرحي حتى لا يتم استهلاكها في السوق مرة اخرى، حسب نص البيان.وحمّلت السلطات المعنية مسؤولية حل اشكال مصب النفايات بصفاقس التي دأبت المؤسسة على اعدام هذه المواد غير المطابقة للجودة بالمصب المغلق حاليا.ولفتت الى انها تثمن محاربة المحتكرين، لكن يجب ان تكون بطريقة مدروسة ومضبوطة بقوانين ودراية بتقنيات وخصوصيات العمل داخل المؤسسة.وطالبت الاطراف والمسؤولين على هذه العملية باصدار بيان توضيحي لما اسمته مغالطات التي لها انعكاسات سلبية على مستقبل المؤسسات واستغلالها من المنافسين محليا ودوليا.ودعت الجهات الامنية المعنية بتقديم اعتذاراتها الواضحة والصريحة لمجمع الكسكسي دياري وسبيقة على ما لحقه من "اعتداء صارخ" خلق حالة احتقان لدى الموظفين والعملة.