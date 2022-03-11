بنزرت: بلدية راس الجبل تنظم تظاهرة "هاكاثون بلدية تاك" أيام 13و14 و15 مارس الجاري

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تنظم بلدية راس الجبل من ولاية بنزرت، بالتعاون مع قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال، أيام 13 و14 و15 مارس الجاري، بفضاء مركز التربصات بشاطئ مامي، فعاليات الدورة الأولى لتظاهرة "هاكاثون بلدية تاك"، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، رئيس البلدية، جلال الدين بالرحيمة.وقال بالرحيمة، في تصريح لـ(وات)، أن التظاهرة تندرج في إطار الشراكة البلدية مع قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال، والتي أثمرت إنجاز مركز جهوي للتجديد التكنولوجي بمدينة راس الجبل، لافتا إلى أن هذه التظاهرة، تهدف في دورتها الأولى، بالخصوص إلى توفير فضاءات خاصة للشباب المهتم بمجالات صناعات الذكاء للابداع والنشاط، وكذلك الباعثين الجدد أو المنتصبين بالمنطقة والجهة ككل، لانجاز مشاريع جديدة او تطوير انشطتهم.ولاحظ، ان الدورة الأولى من التظاهرة، ستشهد مشاركة 55 مهندسا وطالبا مختصا في مجالات صناعات البرمجيات والإعلامية بصفة عامة من أكثر من 7 ولايات، تم اختيارهم من بين أكثر من 130 مشاركا عن طريق لجنة خبراء من قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال، سيجتمعون طيلة 3 أيام من أجل انتاج مجموعة برمجيات مختصة في 3 محاور، يتعلق الأول بكيفية ربط العلاقة بين البلدية والمواطن عن بعد، والثاني في مجال رقمنة الإدارة، فيما يتمحور الثالث حول جغرفة مدينة راس الجبل في جميع القطاعات.وأضاف رئيس بلدية راس الجبل، انه سيتم منح الفائزين الـ3 الأوائل، جوائز قيمة وتجربة انتاجاتهم في بلدية راس الجبل، مع تشجيعهم على تعميم مشاريعهم على بقية المناطق والجهات، فضلا عن تبني الـ10 الأوائل لمواصلة ما أنجزوه من أعمال في إطار فضاء المركز الجهوي للتجديد التكنولوجي بمدينة راس الجبل، بمرافقة وتأطير ثلة من خبراء القطب، وبقية الهياكل المتداخلة من أجل انجاز مشاريعهم في مجالات البرمجيات.