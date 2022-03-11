أربعة أشهر سجنا في حقّ ماهر زيد


Publié le Vendredi 11 Mars 2022 - 16:57 قراءة: 0 د, 15 ث
      
علمت اذاعة موزاييك أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن النائب ماهر زيد مدّة 4 أشهر من أجل الإساءة إلى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

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وجاء الحكم بإدانة النائب المجمد ماهر زيد على خلفية رفعتها ضدّه منذ سنة 2020 مستشارة سابقة برئاسة الجمهورية إبان فترة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.


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