أربعة أشهر سجنا في حقّ ماهر زيد

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علمت اذاعة موزاييك أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن النائب ماهر زيد مدّة 4 أشهر من أجل الإساءة إلى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي.وجاء الحكم بإدانة النائب المجمد ماهر زيد على خلفية رفعتها ضدّه منذ سنة 2020 مستشارة سابقة برئاسة الجمهورية إبان فترة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.