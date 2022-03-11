سعر صرف الدينار التونسي ينخفض مقابل الدولار ويتحسن مقابل الأورو

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Publié le Vendredi 11 Mars 2022 - 16:01 قراءة: 0 د, 20 ث
      
انخفض سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار، حيث بلغ الدولار الواحد ، في 9 مارس 2022 ، 2،966 دينارا، فيما كان يساوي 2،763 دينارا في الفترة ذاتها من سنة2021، وفق معطيات إحصائية، نشرها الجمعة، البنك المركزي التونسي.

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وفي المقابل، تحسنت قيمة الدينار مقابل الأورو، وبلغ سعر صرف الدينار التونسي مقابل الأورو بــ 3،254 دينار بينما كانت قيمته نحو 3،279 دينار في الفترة ذاتها من سنة 2021.


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