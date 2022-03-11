سعر صرف الدينار التونسي ينخفض مقابل الدولار ويتحسن مقابل الأورو

. ..

. .

انخفض سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار، حيث بلغ الدولار الواحد ، في 9 مارس 2022 ، 2،966 دينارا، فيما كان يساوي 2،763 دينارا في الفترة ذاتها من سنة2021، وفق معطيات إحصائية، نشرها الجمعة، البنك المركزي التونسي.وفي المقابل، تحسنت قيمة الدينار مقابل الأورو، وبلغ سعر صرف الدينار التونسي مقابل الأورو بــ 3،254 دينار بينما كانت قيمته نحو 3،279 دينار في الفترة ذاتها من سنة 2021.