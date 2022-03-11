القبض على عصابة إجرامية تخصصت رصد حرفاء البنوك وسلبهم


Publié le Vendredi 11 Mars 2022 - 14:12 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تمكن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني من الاطاحة بعصابة إجرامية خطيرة تخصصت ترصد حرفاء البنوك وافتكاك أموالهم بعد الاعتداء عليهم ورشهم بالغاز.

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وقد تمكنت الوحدات الأمنية من استرجاع مبلغ 60 الف دينار كانت العصابة المذكورة قد افتكته من أحد المواطنين ولا تزال الابحاث جارية معهم بخصوص ما نسب إليهم من تهم.

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