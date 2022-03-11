القبض على عصابة إجرامية تخصصت رصد حرفاء البنوك وسلبهم

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تمكن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني من الاطاحة بعصابة إجرامية خطيرة تخصصت ترصد حرفاء البنوك وافتكاك أموالهم بعد الاعتداء عليهم ورشهم بالغاز.وقد تمكنت الوحدات الأمنية من استرجاع مبلغ 60 الف دينار كانت العصابة المذكورة قد افتكته من أحد المواطنين ولا تزال الابحاث جارية معهم بخصوص ما نسب إليهم من تهم.