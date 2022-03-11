الكاف: افتتاح فعاليات الدورة الأولى للملتقى السنوي للمعاهد العليا للفنون

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تحت شعار " لقاء الفنون في مدينة الفنون" تنتظم بداية من اليوم الجمعة،بمدينة الكاف، وإلى غاية الأحد 13 مارس، الدورة الأولى للملتقى السنوي للمعاهد العليا للفنون الذي سيشكل مناسبة لتدارس حملة من المواضيع والاشكاليات البيداغوجية والتكوينية بهذه المؤسسات الجامعية.وسيتم على مدى الأيام الثلاثة تدارس عدة محاور تهم استراتيجيات التأسيس وإشكالياته وتشخيص الراهن في المؤسسات الجامعية للفنون وأركيولوجيا المعرفة والمكان، إلى جانب مواضيع تتصل بأسئلة الإبداع التي لم تطرح والبيداغوجيات الجديدة المنشودة لتدريس وتعليم الفنون في الجامعات.وفي هذا السياق بين رئيس جامعة جندوبة هشام السبيعي، أن هذا الملتقى الأول سيشكل فرصة لتطوير مؤسسات التعليم العالي المختصة في تدريس الفنون بكل من تونس وسوسة والكاف وسليانة، مشيرا إلى أن الجامعة ستعمل على تطوير كل الجوانب التي تهدف إلى دعم التكوين والإبداع الفني.وعبر عدد من المشاركين في الملتقى من مدرسين وإطارات إشراف ومبدعين عن قلقهم مما آلت إليه الأوضاع في الأوساط الفنية في ظل انتشار وباء الكورونا المستجد وتداعياته الوخيمة على القطاع الفني وخاصة على نشاط المبدعين الذين تضرروا بصفة ملحوظة خلال السنتين الماضيتين ماديا ومعنويا، على حد تعبيرهم.