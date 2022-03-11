أعوان البريد في إضراب عن العمل من 22 الى 24 مارس الجاري

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ينفذ أعوان البريد بداية من يوم 22 مارس الجاري و الى غاية يوم 24 من نفس الشهر اضرابا عن العمل بثلاثة أيام وفق ما أعلنته الجامعة العامة للبريدودعت الجامعة في بلاغ نقابي منظوريها الى المشاركة في هذا التحرك الاحتجاجي مشيرة الى أن هذا الاضراب يأتي تطبيقا لقرار هيئتها الادارية التي انعقدت يوم 27 جانفي الماضي وهو الثاني بعد اضراب كانت نفذته يومي 19 و 20 جانفي 2022ويأتي تنفيذ الاضراب المرتقب في قطاع البريد للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع سلطة الإشراف وفق ما صرح به سابقا الكاتب العام بالجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوريوذكر الميزوري أن احتجاج أعوان البريد يندرج في اطار التنديد بتعطل التفاوض بين الطرفين الإداري والنقابي لافتا الى أن الجامعة تطالب بإصدار النظام الأساسي و تطبيق اتفاقيات حول بعض المنح وكذلك توفير وسائل العمل الى جانب مكافحة الشركات التي تنشط في اطار موازي وتضر بقطاع البريدجدير بالذكر أن اضراب البريد بحال تنفيذه بداية من يوم 22 مارس سيتزامن مع موعد صرف أجور جزء من موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية في وقت تتولى فيه عدة مؤسسات صرف الأجور عبر ديوان البريد.