أعوان البريد في إضراب عن العمل من 22 الى 24 مارس الجاري


Publié le Vendredi 11 Mars 2022 - 12:37قراءة: 0 د, 53 ث
      
ينفذ أعوان البريد بداية من يوم 22 مارس الجاري و الى غاية يوم 24 من نفس الشهر اضرابا عن العمل بثلاثة أيام وفق ما أعلنته الجامعة العامة للبريد

...

ودعت الجامعة في بلاغ نقابي منظوريها الى المشاركة في هذا التحرك الاحتجاجي مشيرة الى أن هذا الاضراب يأتي تطبيقا لقرار هيئتها الادارية التي انعقدت يوم 27 جانفي الماضي وهو الثاني بعد اضراب كانت نفذته يومي 19 و 20 جانفي 2022

ويأتي تنفيذ الاضراب المرتقب في قطاع البريد للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع سلطة الإشراف وفق ما صرح به سابقا الكاتب العام بالجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري
..


وذكر الميزوري أن احتجاج أعوان البريد يندرج في اطار التنديد بتعطل التفاوض بين الطرفين الإداري والنقابي لافتا الى أن الجامعة تطالب بإصدار النظام الأساسي و تطبيق اتفاقيات حول بعض المنح وكذلك توفير وسائل العمل الى جانب مكافحة الشركات التي تنشط في اطار موازي وتضر بقطاع البريد

جدير بالذكر أن اضراب البريد بحال تنفيذه بداية من يوم 22 مارس سيتزامن مع موعد صرف أجور جزء من موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية في وقت تتولى فيه عدة مؤسسات صرف الأجور عبر ديوان البريد.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242539



  3.21% (330868 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM | |
الجمعة 11 مارس 2022 | 8 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:51 18:25 15:49 12:36 06:36 05:10
Babnet
17°
Babnet19°Babnet% 59:الرطــوبة
تونــسBabnet
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-919°-1118°-1119°-1318°-13
  • Avoirs en devises
    23296,3

  • (10 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,25443 DT        1$ =2,96698 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mars)   988,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   