جندوبة: حجز كميات هامة من الحديد والبطاطا والمواد الغذائية

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حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة، مساء أمس الخميس، بعد مداهمات مدعمة بفرق امنية مختصة، كميات هامة من الحديد والبطاطا والمواد الغذائية كانت مودعة بمخازن، بعضها عشوائي.وناهزت كمية الحديد التي حجزت لدى احد تجار الجملة بمدينة جندوبة 230 طنا، وتمثلت المواد الغذائية المحجوزة في عجين الطماطم والهريسة والسميد والزيت النباتي والمياه المعدنية والمشروبات الغازية وكميات من الحليب والعصائر والفواكه الجافة والسكر والسجائر والاجبان والخضروات ومواد العجين، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات نوفل العلوي "وات"كما تم، وفق ذات المصدر، حجز كميات من الادوية الخطيرة الخاصة بالمواد الفلاحية، كانت مخزنة بصفة عشوائية بمخازن تبريد البطاطا، بعد ان حجزت الفرق المعنية كمية تقدر ب1800 طن من البطاطا.وتشهد مختلف معتمديات الولاية منذ أسابيع حملات من المداهمات والحجوزات التي طالت في اغلبها مخازن عشوائية خزنت فيها كميات من المواد الغذائية بطريقة لم تحترم الشروط الصحية والبيئية والوقائية اللازمة لعمليات الخزن.