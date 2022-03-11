متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 11 مارس

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مدنين : تسجيل حالة وفاة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجّلت ولاية مدنين حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لمصاب يبلغ من العمر 66 سنة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ ظهور الجائحة الى 1441 وفاة فيما رصدت الجهة في الاربع وعشرين ساعة الاخيرة 45 اصابة جديدة منها حالتان وافدتان من ليبيا و43 اصابة محلية وذلك من جملة 699 عيّنة خضعت للتحليل لتبلغ نسبة الاحدوث 19 فاصل 5 بالمائة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة في مدنين زيد العنز.وتوزّعت الاصابات المحلية بين مدنين الشمالية 9 اصابات وكل من جرجيس ومدنين الجنوبية 8 وبن قردان 6 وحومة السوق 5 وكل من ميدون وبني خداش 3 اصابات واصابة واحدة بسيدي مخلوف وبذلك ارتفع العدد الجملي للاصابات المحلية الى 50803 إصابات.وتأوي المستشفيات العمومية بالجهة 4 مرضى من مصابي فيروس كورونا منهم اثنين بقسم الانعاش في حين يبلغ عدد المقيمين بالمصحات الخاصة 15 مصابا منهم 5 تونسيين و10 ليبيين.