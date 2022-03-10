السلاوتي: إصلاح التعليم الأساسي سينطلق في 2024/2023 وانطلاق مفاوضات إصلاح الثانوي قبل موفى هذه السنة الدراسية

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كشف وزير التربية، فتحي السلاوتي، بعد ظهر اليوم الخميس في تصريح ل"وات"، أن تطبيق الإصلاح التربوي في التعليم الأساسي لن ينطلق خلال السنة الدراسية القادمة بل بداية من السنة الدراسية التي تليها (2024/2023).وقال "إن مفاوضات إصلاح التعليم الثانوي مع الشريك الاجتماعي، ستنطلق قريبا جدا"، متوقعا أن تبدأ المفاوضات قبل نهاية السنة الدراسية الحالية.وأشار السلاوتي على هامش افتتاحه بالحمامات لأعمال الملتقى الوطني حول "التربية والتنمية المستدامة"، إلى أن الحديث عن الانطلاق الفعلي للإصلاح التربوي بداية من السنة التي تلي السنة الدراسية القادمة، "مرده طول عملية تأليف الكتب الجديدة، والتي يجب أن تسبق باتفاق حول محتواها، ليقع بعد ذلك طبعها، وهي عملية تحتاج عدة أشهر"، مبينا، في ذات السياق، أنه سيقع الاقتصار على 3 كتب على أاقصى تقدير على مستوى كل قسم، وذلك عوضا عن الأعداد الكبيرة للكتب المعتمدة حاليا، والتي تصل أحيانا إلى 13 كتابا.وأشار إلى أن عملية طبع الكتب المدرسية بالنسبة للسنة الدراسية ستنطلق قريبا، موضحا، بشأن الجدل الحاصل بخصوص إعلان طلب عروض دولي لطبع الكتب المدرسية التونسية، أن اللجوء إلى هذا الاجراء مرده "الشطط الكبير جدا لنتائج الصفقة والعروض التي قدمتها مؤسسات الطبع التونسية، وذلك بالمرور من 24 مليون دينار إلى 45 مليون دينار، رغم أن الورق الذي يستورده صانعو الكتب هو ورق مدعوم".وتابع "لقد لجأنا إلى مناقصة دولية، ويمكن للصناعيين التونسيين أن يشاركوا في طلب العروض، وآمل أن تكون هذه الصفقة من نصيبهم بتكلفة وأسعار أخف من الأسعار الباهظة التي قدمت، والتي كانت ستحمل العائلات التونسية أعباء مالية إضافية، بفعل مضاعفة سعر الكتاب".وأكد فتحي السلاوتي بخصوص الاصلاح التربوي، وجود اقتناع راسخ بأن تونس اليوم في حاجة إلى بناء منظومة تربوية مترابطة ومتكاملة بين وزارات التربية والتشغيل والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن وزارة التربية بصدد إعداد دراسة معمقة للإعداديات التقنية، التي يصل عددها إلى 85 مؤسسة، والتي تعيش عديد الإشكاليات وتستقبل أعدادا ضعيفة من التلاميذ، وهو ما يؤكد الحاجة إلى بذل جهود أكبر لإقناع الأولياء والتلاميذ بأن التعليم التقني هو مسار نجاح حقيقي تثبته النسبة التشغيلية العالية لخريجي التعليم التقني والتكوين المهني.ولاحظ، في ذات السياق، أن وزارة التربية تتجه نحو بعث باكالوريا المهنية (دون تحديد موعد لذلك)، موضحا أن طرح الباكالوريا المهنية سيكون في إطار مقاربة وبرنامج إصلاحي كامل للتعليم الثانوي، متوقعا أن ينطلق التفاوض مع الشريك الاجتماعي حول إصلاح التعليم الثانوي قبل موفى هذه السنة الدراسية.وأشار بخصوص عدم تفعيل ترقيات الأساتذة لسنة 2020، إلى أن "هذا القرار، هو قرار اتخذ على مستوى رئاسة الحكومة، ووقع الاتفاق على تأجيل الترقيات بسنة بالنسبة لكل الوزارات".