المنستير: حجز 6600 علبة سجائر بسبب الاحتكار والمضاربة وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة


Publié le Jeudi 10 Mars 2022 - 21:23قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلنت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، أنّ فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة لها بالنظر والفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالمنستير والمصالح الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بالمكنين، حجزت اليوم الخميس حوالي 6600 علبة سجائر من مختلف الأنواع، ومبلغا ماليا لدى أحد المحتكرين في مادة التبغ بمدينة المكنين من ولاية المنستير.

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وسيقع إعادة ضخ هذه الكمية في المسالك القانونية وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة، علاوة على استكمال الإجراءات القانونية ضدّ المخالف، حسب ذات المصدر.


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