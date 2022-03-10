نهائيات مونديال 2022 : إجراء القرعة يوم غرة افريل المقبل بحضور2000 ضيف


Publié le Jeudi 10 Mars 2022 - 21:21قراءة: 0 د, 34 ث
      
حددت اللجنة العليا للمشاريع والإرث الأول من افريل المقبل موعدا لقرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 بمركز المعارض والمؤتمرات بالدوحة وبحضور الفي ضيف من مختلف دول العالم.

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وتشكل نهائيات كأس العالم قطر 2022 واحدة من البطولات الفارقة في تاريخ اللعبة اذ تعتبر أول نسخة ستقام مبارياتها على ثمانية ملاعب متقاربة من بعضها البعض مما يمكن الجمهور ووسائل الاعلام من متابعة أكثر من مباراة من داخل الملعب في يوم واحد.

وتفتتح البطولة "باستاد البيت" بمنطقة الخور في الحادي والعشرين من نوفمبر على أن يقام الختام على ملعب "استاد لوسيل" في الثامن عشر من ديسمبر من العام الحالي.
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يذكر أن المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 قد شهدت إقبالاً غير مسبوق.


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