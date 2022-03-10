الجرندي يستقبل سفير جمهورية الغابون بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

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إستقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الخميس 10 مارس 2022 بمقر الوزارة، Emily KAKALA NGOUSSI، سفير جمهورية الغابون وعميد السّلك الدّبلوماسي بتونس، الذي أدّى زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.وهنّأ الوزير السّفير على إثر انتخابه عضوا بمجلس الشّيوخ الغابوني، متمنّيا له النّجاح في مهامه الجديدة. كما نوّه الوزير بالجهود التي بذلها NGOUSSI، خلال فترة عمله بتونس، من أجل تعزيز علاقات الأخوّة والتّعاون القائمة بين البلدين، مُبرزا أهمية المكانة الّتي تحتلّها جمهورية الغابون الشّقيقة على الصّعيد التّعاون الثّنائي الافريقي.كما أكّد الوزير على ضرورة تطوير هذه العلاقات وفتحها على مجالات تعاون جديدة تتلاءم والتّحدّيات المستقبلية الّتي تفرضها التّطوّرات الإقليمية والدّولية.هذا وأبرز الوزير الأهمية الّتي توليها تونس لإحلال السّلم والأمن بالقارّة وتغليب مبدأ الحوار والحل السّلمي للنّزاعات، مؤكّدا على أنّ بلادنا عملت على تكريس هذا المبدأ خلال عضويتها في مجلس الأمن الدّولي وهو النّهج الّذي ستكرّسه خلال عضويتها الجديدة في مجلس السّلم والأمن للاتّحاد الافريقي.ومن جانبه، عبّر السفير الغابوني عن شكره وامتنانه للسّلطات التونسية لما حظي به من دعم وتسهيلات طيلة فترة عمله ببلادنا، مؤكّدا على رغبة سلطات بلاده في مزيد تعزيز العلاقات الثنائية مع تونس في مختلف المجالات خاصّة وأنّها تُعتبر من دول القارّة الرّائدة في العديد من الميادين على غرار الصّحة والتّعليم والسّياحة.