الجامعة العامة للضمان الاجتماعي: الطبوبي سيطلع رئيس الجمهورية على مطالب القطاع بما فيها تفعيل النظام الأساسي

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قالت الجامعة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، سيطلع رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مرتقب معه، على مطالب القطاع المتمثلة خاصة في تفعيل النظام الأساسي.وأكدت الجامعة، في تدوينة على صفتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب لقاء جمع مكتبها النقابي بالأمين العام للاتحاد، ان اللقاء جاء خصوصا لتوضيح ما اعتبرته مغالطات مست أعوان القطاع الذين استأنفوا الاثنين الماضي عملهم بعد أسبوعين من الإضرابات.وكان اتحاد الشغل دعا، يوم الجمعة الماضي، العاملين بمؤسسات الضمان الاجتماعي لاسيما بالصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، للعودة للعمل بعد احتجاجات تسببت في تعطيل الخدمات للمواطنين باستثناء تلك المتعلقة بالخدمات الاستعجالية.وأعلن اتحاد الشغل عن تبينه لمطالب الأعوان العاملين بمؤسسات الضمان الاجتماعي والمدرجة باللوائح المهنية، داعيا إلى التفعيل الفوري للقانون الأساسي والذي تم نشره بالرائد الرسمي في 23 فيفري 2022، بينما تسعى الحكومة لتفعليه في جانفي 2023.ومن المرجح أن يلتقي الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال الأيام المقبلة رئيس الجمهورية، بحسب الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري. ومن المرتقب أن يتمحور اللقاء حول الوضع العام للبلاد لاسيما غلاء الأسعار وعدد من القضايا الأخرى.