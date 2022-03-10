الثقافة اليابانية محط أنظار التونسيين نهاية الأسبوع بمدينة الثقافة

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ستكون الثقافة اليابانية محط أنظار زوار مدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة خلال نهاية الأسبوع الحالي (يومي 12 و13 مارس)، وذلك ضمن تظاهرة نظرة على الثقافة اليابانية 2.وتتضمن التظاهرة برنامجا متنوعا يجمع بين عروض الأزياء "أيام الموضة" سيقام ببهو مسرح الأوبرا، إلى جانب تقديم دروس مجانية هي عبارة عن مدخل لتعلم اللغة اليابانية، وعروض في رياضة الكاراتيه وفي فنون الخط الياباني.وسيُعرض لجمهور السينما فيلم "DRIVE MY CAR" للمخرج "Ryusuke Hamaguchi" ، الذي تم اختياره لتمثيل دولة اليابان في جوائز الأوسكار لسنة 2022 ، وسيتم تقديم العرض في المكتبة السينمائية، وهو فيلم روائي طويل (180 دقيقة) مقتبس عن قصة قصيرة تحمل الاسم نفسه للكاتب الياباني هاروكي موراكامي.وتنتظم ندوة حول الأدب الياباني من خلال أعمال هاروكي موراكامي سيقدمها الأستاذ المحاضر بقسم الدراسات اليابانية بجامعة ستراسبورغ "Antonin Bechler".ويدير اللقاء الكاتب والمهندس والباحث في الفلسفة، محمد حرمل، الذي سيقدم أيضا مداخلة حول "الموقف العام لموراكامي انطلاقا من تصريحاته حول التزام الكتّاب، من خلال رواياته".وسيقام حفل الاختتام المقرر يوم الأحد على الساعة الخامسة مساءً في مسرح الأوبرا، حيث سيتابع الجمهور عرضا موسيقيا للأوركستر السيمفوني التونسي.وكان الجزء الأول من تظاهرة نظرة على الثقافة اليابانية أقيم أيام 26 و 27 و 28 نوفمبر 2021 بمدينة الثقافة، وهي تظاهرة من تنظيم مسرح الأوبرا بتونس والسفارة اليابانية في تونس.