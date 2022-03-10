الهايكا تدعو وسائل الإعلام السمعي البصري إلى "ضرورة تفعيل آليات التعديل الذاتي للارتقاء بجودة المضامين الإعلامية"


Publié le Jeudi 10 Mars 2022 - 17:51قراءة: 0 د, 42 ث
      
دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، وسائل الإعلام السمعية البصرية، إلى "مزيد تفعيل آليات التعديل الذاتي، بالحرص على اعتماد المواثيق التحريرية ومدونات السلوك وتفعيل خطة الموفق الإعلامي، ضمانا للارتقاء بجودة المضامين الإعلامية".

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كما حثّت الهايكا، في بلاغ لها اليوم الخميس، الإعلاميات والإعلاميين إلى "مزيد التحلي بالمسؤولية الاجتماعية واحترام قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها".

وقد جاء في البلاغ ذاته أن الهيئة عاينت الإجراءات، التي قامت بها القناة الإذاعية الخاصة "موزاييك أف.أم"، إثر الخرق الذي تمّ تسجيله في حلقة 8 مارس 2022 من برنامجها "على كل لسان" والمتمثل في تسرّب عبارة بذيئة في فقرة "أعطيني حلّ" من البرنامج.
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وبعد أن أشارت إلى خطورة هذا الخرق، اعتبرت الهايكا أنّ ما قامت به إذاعة "موزاييك" من إجراءات، يعدّ خطوة إيجابية لترسيخ ثقافة التعديل الذاتي، باتخاذها للتدابير اللازمة مثل الاعتذار وإيقاف الفقرة وسحبها من جميع المحامل الرقمية التابعة لها وفتح بحث داخلي بالمؤسسة.



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