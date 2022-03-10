كرة اليد - مكتب الرابطة يسلط عقوبات على النجم الساحلي والنادي الافريقي

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قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد توجيه توبيخ للنجم الساحلي مع تسليط خطية مالية قدرها 300 دينار على خلفية الاحداث التي رافقت مباراته امام الترجي الرياضي يوم السبت الماضي بالقاعة الاولمبية بسوسة لحساب الجولة الرابعة من منافسات مجموعة التتويج ضمن البطولة الوطنية للنخبة.ووجه مكتب الرابطة توبيخا للنادي الافريقي مع خطية مالية ب200 دينار على اثر الاحداث التي جدت في المباراة امام النجم الساحلي يوم 2 مارس الجاري بقاعة القرجاني بالعاصمة في اطار الجولة الثالثة من منافسات مجموعة التتويج ضمن البطولة الوطنية للنخبة. كما تقرر تسليط خطية اخرى على النادي الافريقي ب200 دينار بسبب عدم حضور ممثل الفريق.ومن جهة اخرى، تمت معاقبة لاعب نسر طبلبة معتز الجنزري بمباراة اضافة الى خطية مالية قدرها 30 دينارا بسبب ما صدر عنه خلال المباراة امام نادي ساقية الزيت يوم 2 مارس الحالي بقاعة ساقية الزيت لحساب الجولة الثالثة من منافسات مجموعة التتويج ضمن البطولة الوطنية للنخبة.