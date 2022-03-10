مجموعة بوخاطر تؤكد الحصول على 90 بالمائة من الموافقات من المستلزمين العموميين لانجاز مشروع المدينة الرياضية

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قال الرئيس التنفيذي لفرع مجموعة بوخاطر في تونس، عفيف بجاوي، الخميس ، "ان المجموعة تحصلت على 90 بالمائة من الموافقات من طرف المؤسسات العمومية، مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وغيرها من المؤسسات العمومية، لانجاز مشروع المدينة الرياضية بتونس.وتوقع بجاوي، خلال ندوة صحفية، عقدت، بمقر مجموعة بوخاطر بالبحيرة بالعاصمة، أن يكون الجزء الأول المتعلق بالمدينة الرياضية، جاهزا في سنة 2026 أما الجانب المتعلق بالاستثمارات والأعمال سيجهز في غضون سنة 2028 اما بقية أجزاء المشروع فستنتهي في حدود سنة 2031.وافاد المتحدث ذاته، الانطلاق القريب للجزء الأول الذي يشمل البنايات وملعب الصولجان، وفق مثال التهيئة الجديد مع الحرص على المكون الرياضي للمشروع وفق اتفاقية الاستثمار، على حد قوله.وأكد رئيس مجموعة بوخاطر الإماراتية، صلاح بوخاطر، من جانبه "عزم مجموعة بوخاطر الاستمرار في تنفيذ وإنجاز مشروع المدينة الرياضية بتونس بخطوات حثيثة ولكن مدروسة".وأوضح بوخاطر، بشان آجال إنجاز المشروع "التزام المجموعة وجاهزيتها للانطلاق في عملية الإنجاز بيد ان الامر يظل رهين تواصل التجاوب والدعم الذي تلقاه من السلطات التونسية لدفع المشروع".وشدد المستثمر الاماراتي، بالقول "إنّ المجموعة لم تتردد أبدا في مواصلة تنفيذ المشروع، ولم تراودها فكرة العدول عنه".وأرجع تأخر المشروع إلى الأزمة المالية العالمية التي أعقبت الحصول على الموافقة على مثال التهيئة خلال سنة 2008 عندما أحجمت البنوك في العالم، آنذاك، عن التمويل العقاري، ثم بعد سنتين اندلعت الثورة بتونس وما تلاها من احداث ارهابية.كما مثل تعاقب الحكومات طيلة الــ 11 سنة الأخيرة عائقا أمام مواصلة المشروع حيث اضطر المستثمر أن يجدد عرضه مع كل حكومة.وبين المدير التنفيذي للمشروع، ماهر بن سعيد، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم في المرحلة الأولى، بناء المنطقة السكنية وإنجاز ملعب الصولجان، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من عملية تهيئة تقسيم " سيدار"، وهو المنطقة السكنية المطلة على ضفاف البحيرة الشمالية التي ستتضمن زهاء 1140 وحدة سكنية في بنايات شاهقة، ما بين 7 طوابق و19 طابقا، ومنازل فاخرة ( 73 فيلا)، على أن تنطلق أشغال البناء في غضون شهر سبتمبر 2022.وشددت مجموعة بوخاطر، من ناحية اخرى، حرصها على اعتماد معايير بيئية عالية الجودة، حيث أفاد بجاوي، في هذا الصدد، أنه سيقع استغلال حوالي ملايين 3 متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة بمحطة التطهير بشطرانة لريّ ملاعب الصولجان والحدائق الموجودة بالمشروع.يذكر أن مشروع بوخاطر للمدينة الرياضية بتونس، حدّدت تكلفته الجملية بــ 5،5 مليار دولار، ويمتد على مساحة بنحو 250 هكتار، هك، على الضفاف الشمالية لبحيرة تونس.وتعتبر مدينة تونس الرياضية مشروعا متعدد الأبعاد، له جوانب متنوعة ومتكاملة في آن واحد، منها المكون الرياضي الذي يشمل تركيز أربع أكاديميات لكرة القدم والسباحة والتنس والغولف. ويتكون الجانب السياحي من 6 فنادق فاخرة وملعب صولجان على مساحة 53 هك بالاضافة الى مركز تجاري يمسح 13 هك.كما يتضمن المشروع منتزه شاسعا يمسح 20 هك، به مسارات للمشي والجري والفسحة وعديد النقاط التنشيطي والترفيهية.