سليانة: الإفراج عن الموقوفين الـ3 في ما يعرف بقضية ضيعة "المصير "

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تم، اليوم الخميس، الإفراج عن الموقوفين الـ3، في ما يعرف بقضية ضيعة "المصير" بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة، وفق ما ذكره لـ(وات)، مصدر أمني بالجهة.وأضافت المحامية، حياة الجزار، (منتدبة بجمعية النساء الديموقراطيات)، أنه تم تأخير القضية ليوم 14 أفريل، مستنكرة في تصريحها لـ(وات)، ما وصفته بـ"الحلول القمعية للإحتجاجات الإجتماعية"، على حد قولها.وكان "جمال الجويني"، أحد متساكني منطقة الأقصاب، قد ذكر في تصريح سابق لـ(وات)، بأن 26 عاملا كانوا يعملون بضيعة المصير" بالمنطقة، دخلوا منذ 4 فيفري المنقضي في اعتصام مفتوح، بعد طردهم من قبل مستثمر تسوغ الضيعة الدولية، لافتا الى أن المحتجين"رفضوا تواصل استغلال هذه الأرض الشاسعة التي تمسح في حدود 798 هكتارا وتحتوي على عدد هام من الأشجار المثمرة من قبل شخص واحد في منطقة ريفية تضم عددا هاما من المعطلين عن العمل".يشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة، كلفت منذ يوم 22 فيفري المنقضي، فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالجهة بالبحث في عملية إسناد ضيعة "المصير" الكائنة بمعتمدية قعفور بموجب الكراء.يذكر، أيضا، أن متساكني الأقصاب عمدوا مؤخرا إلى غلق الطريق الجهوية 73 لأيام متتالية كحركة تصعيدية إثر الدخول في إعتصام مفتوح منذ بداية فيفري المنقضي، تعبيرا عن رفضهم لتواصل استغلال المستثمر للضيعة.