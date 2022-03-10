فريق شبيبة القبائل الجزائري في تربص بتونس من 14 إلى 21 مارس الجاري

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يجري فريق شبيبة القبائل تحت قيادة مدربه التونسي عمار السويح تربصا مغلقا بتونس من 14 إلى 21 مارس الجاري في اطار استعداداته لبقية مشواره بالبطولة الجزائرية لكرة القدم وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.واضاف المصدر ذاته ان التربص سيتضمن مباراتين وديتين.ويأتي إجراء هذا التربص بعد تأجيل مباراة شبيبة القبائل أمام شبيبة الساورة الذي يشرف عليه المدرب التونسي قيس اليعقوبي في إطار الجولة الثالثة والعشرين من البطولة الجزائرية المقررة يومي 18 و 19 مارس الحالي وذلك في ظل التزامات شبيبة الساورة في مسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية في مواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي يوم الأحد 20 مارس لحساب الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية.وسجلت شبيبة القبائل عودة قوية بتحقيقها ثلاثة انتصارات خلال المباريات الأربع الأخيرة من البطولة مما سمح لها بالارتقاء إلى المركز الرابع ب35 نقطة على بعد نقطة وحيدة من صاحب المركز الثالث مولودية الجزائر.